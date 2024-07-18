Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

Sabri Kılıc:

mert Hakan denen futbolcu olduğunu sanani takımda Mourinho tutacak Emre'yi sattircak. Fenerbahçeli olarak saçmalık. Mert Hakan kaç yaşında Emre kaç yaşında. illaki ise yarardı yanlış üzerine yanlış yapılıyor. gece sene crespoyu gönderen zihniyet krunic diye birini aldı çok aradık bunda da aynısı olur. bu hocadan da bişey olmaz bu takıma eğer o istediyse ben mert Hakan konusunu başkana bağlıyorum. curkefkigi için tuttu