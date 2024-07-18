Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun takımda istemediği Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

18.07.2024 10:48
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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve kadro yapılanmasını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

EMRE MOR TAKIMDAN AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

MOURINHO İSTEMİYOR

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, İstanbul, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: kesinlikle Beşiktaş devreye grip emreyi almalı yazık oluyor bu çocuğa sahip çıkalım 16 15 Yanıtla
    Güney Aydın: Ferhat herbokolog konuştu yine bilmediği birşey olmayan herbokolog 21 2 ferhat eser: güney senin gibi karakteri oturmamış şahsiyetler amlayamaz koçum futbol bilgin sıfır otur yerine 5 16 Nafi Aydogan: hemde hemen alsınlar Beşiktaş'ta iş yapar 2 1
  • Mustafa Görmüş: mert hakanı kadroda tutup şu çocuğu kadroda düşünmeyen zihniyetten şampiyonluk bekliyoruz. bizden ne olur ak 12 2 Yanıtla
  • Sabri Kılıc: mert Hakan denen futbolcu olduğunu sanani takımda Mourinho tutacak Emre'yi sattircak. Fenerbahçeli olarak saçmalık. Mert Hakan kaç yaşında Emre kaç yaşında. illaki ise yarardı yanlış üzerine yanlış yapılıyor. gece sene crespoyu gönderen zihniyet krunic diye birini aldı çok aradık bunda da aynısı olur. bu hocadan da bişey olmaz bu takıma eğer o istediyse ben mert Hakan konusunu başkana bağlıyorum. curkefkigi için tuttu 6 2 Yanıtla
  • Ankara null: cok eglenecegiz cokkk 0 1 Yanıtla
  • yunus bilgi: Bal yapmaz arı sağ bölgede irfancan,cengiz, Oğuz aydın var ondan dolayı gönderiliyor istatiklerde Karagümrük gibi bı takimda 13 maçta 1 gol 2 asis yapmış fenerde 2 asis yapmış bu şunu gösteriyor emre bitmiş artık cengizde iyi değil ama 15 milyon Euro ödenmiş bir ikinci bir şansı hakediyor onun için yönetim doğru olanı yapmış 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı - Son Dakika
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