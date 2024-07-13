Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e - Son Dakika
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Spor

Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e

Yaptığı sevinçle EURO 2024\'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig\'e

Avusturya maçında yaptığı ''bozkurt'' sevinciyle EURO 2024'e damga vuran milli futbolcu Merih Demiral'a Fenerbahçe talip oldu. Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'den ayrılmak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yaptığı toplantıda Fenerbahçe'yle görüşme yapma izni aldı.

13.07.2024 13:39
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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Avusturya maçında yaptığı "bozkurt" sevinciyle EURO 2024'e damga vuran eski futbolcuları Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Al-Ahli'den ayrılmak isteyen Merih, kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in, Fenerbahçe'yle görüşmek için izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE FORMA GÖNDERMİŞTİ

2011 yılında girdiği Fenerbahçe'den 2016'da Portekiz ekibi Alcanenense'ye giden Merih, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" demişti. Fenerbahçe ise geçtiğimiz aylarda, "Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur" notuyla tecrübeli oyuncuya forma göndermişti. İki taraf arasındaki flörtleşme önümüzdeki günlerde kavuşmaya dönüşebilir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Merih Demiral, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Berat Yavuz: bunun yüzünden maç kayıp ettik 10 45 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne oldu bu türkücü arkadaşa kulübü yolmu verdi 4 40 Yanıtla
    Ferhat eser: arkadaşlar bi susun Ferhat bişey söylüyor 15 15 Mehmet Ayhan: Boş yapma keko 3 0
  • barış özcan: En iyi yerli stoperler arasında ilk üçe girer, umarım gelir. 22 5 Yanıtla
    ferhat eser: gabriel paulista buna güldü :)) 4 12 barış özcan: önce dikkatli oku, en iyi yerli yazıyor, ayrıca Becao daha çok gülerdi. 1 1
  • Saim Dolanbay: Bir FB Li Olarak FB Ye Yakışır. 10 4 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım: arabisstanı bırakıp yünan takımına gidiyor! bari italyayya geri dön 0 2 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Gönderdiklerimiz geri geliyor 0 0 Yanıtla

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