Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Spor

Depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı bekledi. Dusan Tadic, Filip Kostic'in ortasına kafa vuruşunu yaptı. Devamında top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic ve Fenerbahçeli futbolcular, topun ceza sahası içerisindeki Robin Yalçın'ın eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu. Müsabakanın hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesinden sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

PERDEYİ AHMED KUTUCU AÇTI

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 26. dakikasında 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kendi yarı alanından rakip yarı alana attığı uzun topu Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed, sağ ayak içiyle çektiği şutta fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fenerbahçeli futbolcular 37. dakikada kırmızı kart bekledi. Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

EN-NESYRI SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

ARDA TURAN ATILDI

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

KANARYA PENALTI KAZANDI AMA OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Maçın 50. dakikasında savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası penaltı geçersiz sayıldı.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Tadic'in şutu üst direkten döndü. Ardından Szymanski'nin altı pas önünden şutunu Berke Özer kornere çeldi.

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI İSTEDİ

Sarı-lacivertliler, 66. dakikada bir kez daha penaltı bekledi. Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EYÜPSPOR'UN GOLÜ OFSYAYT NEDENİYLE SAYILMADI

Eyüpspor, 67. dakikada Emre Akbaba ile golü buldu ancak gol öncesinde yardımcı hakem, gol öncesinde Halil'in Djiku'ya faul yaptığına yönelik bayrağını kaldırdı. Hakem Emre Kargın, yardımcının kararına uydu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında çok önemli bir 2 puan kaybeden Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor da 27 puana ulaşmış oldu. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Cimbom, Pazar günü Kayserispor deplasmanında 3 puanla ayrılırsa fark 8'e çıkacak. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.