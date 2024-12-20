Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan ev sahibi takımda teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin golünden sonraki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

20.12.2024 21:59  Güncelleme: 23:35
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı bekledi. Dusan Tadic, Filip Kostic'in ortasına kafa vuruşunu yaptı. Devamında top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic ve Fenerbahçeli futbolcular, topun ceza sahası içerisindeki Robin Yalçın'ın eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu. Müsabakanın hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesinden sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

PERDEYİ AHMED KUTUCU AÇTI

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 26. dakikasında 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kendi yarı alanından rakip yarı alana attığı uzun topu Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed, sağ ayak içiyle çektiği şutta fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fenerbahçeli futbolcular 37. dakikada kırmızı kart bekledi. Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

EN-NESYRI SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ARDA TURAN ATILDI

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

DEVRE ARASI FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu. Diğer futbolcuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

KANARYA PENALTI KAZANDI AMA OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Maçın 50. dakikasında savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası penaltı geçersiz sayıldı.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Tadic'in şutu üst direkten döndü. Ardından Szymanski'nin altı pas önünden şutunu Berke Özer kornere çeldi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI İSTEDİ

Sarı-lacivertliler, 66. dakikada bir kez daha penaltı bekledi. Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EYÜPSPOR'UN GOLÜ OFSYAYT NEDENİYLE SAYILMADI

Eyüpspor, 67. dakikada Emre Akbaba ile golü buldu ancak gol öncesinde yardımcı hakem, gol öncesinde Halil'in Djiku'ya faul yaptığına yönelik bayrağını kaldırdı. Hakem Emre Kargın, yardımcının kararına uydu.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında çok önemli bir 2 puan kaybeden Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor da 27 puana ulaşmış oldu. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Cimbom, Pazar günü Kayserispor deplasmanında 3 puanla ayrılırsa fark 8'e çıkacak. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ferhat eser:
    Günahların takımı şkebahcem hakemler olmasa kupa değil maç kazanamazsın :))) Beşiktaşımın yendiği iflah olmaz ağlaya ağlaya küme düşmeye gideceksiniz :) 131 6 Yanıtla
    Tolga A.:
    tam bir süzmesin. 0 0
    Abuzer Yavuz:
    Hele şükür doğruyu söyledin 0 0
    Ferhat Ataş:
    hani kardeş takımdınız feneri övüyordun bi ara :)) 0 0
  • Fatma Öztürk:
    Eyüpsporun buz gibi golünü hakem yedi. Bu oyunla bu hak yemeyle nasıl şampiyon olacaksınız, ilahi adalet diye birşey var, Nasio etmez şampiyonluğu yaradan. 77 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İlk beş takımı yenememiş şampiyonluk hayali kuruyor Acun. ... Morinho dan maç sonu açıklama. Eyüp spor ile on maç yapsak sekizin de yener birinde berabere kalır birin de yeniliriz.! 72 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    OLMASI GEREKEN SKOR EYÜPSPOR : 2 - FB : 0 VAR HAKEMİNİN BELİRLEDİĞİ SKOR EYÜPSPOR : 1 - FB : 1 ÜZÜLMEYİN FENERLİLER BU HAFTAKİ BONUS 1 PUAN OLDU 62 3 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    son saniyelerde EYÜP'ün penaltısı güme gitti, aynı pozisyon FENER'e olaydı kesin Penaltı verilirdi 58 3 Yanıtla
  • Ali Bakır:
    Şampiyon Galatasaray yine hayırlı olsun..bir beşiktaşlı olarak adamlara helal olsun diyorum.. transferlerin hepsi mantıklı ve oynuyor acayip bir transfer şansları var 54 3 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    BERKE ÖZER ARTIK FENERBAHÇE,DE SENİN YERİN YOKTUR ASLLA OLAMAZ SEN NEİY KANTLAMAYA ÇALIŞIYOSUN ZATEN FENERBAHÇE EKMEĞİ YİYİP BAŞKA TAKIMA GİDİNCE ORDA SADECE FENERBAHÇE,YE İHANET EDİYO SANKİ DÜŞMANMIŞCASINA 4 52 Yanıtla
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