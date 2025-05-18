Fenerbahçe, Eyüpspor\'u golcüleriyle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un golü 90+4'te Umut Meraş ile geldi.

EN NESYRI'DEN TARAFTARA TEPKİ

En-Nesyri'nin attığı gol sonrası tribünlere dönüp yaptığı hareket taraftarları kızdırdı. En-Nesyri'nin kafa golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. Bunun üzerine taraftarlara dönen En-Nesyri, kulağını gösterip "duyamıyorum" işareti yaptı.

LİGİ İKİNCİ NOKTALADI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 81'e çıkardı ve ligde şampiyon olan Galatasaray'ın ardından ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılamak. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Bu sezon da şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçı öncesi oyunculara sert tepki gösterdi. Taraftarlar "Ali Koç istifa" ve "yönetim istifa" tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıkış ve ilk 11'in sayıldığı anda oyunculara da tepki gösterilmesi dikkat çekti.