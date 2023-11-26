 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11\'ler belli oldu.
26.11.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:40
Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

SON 2 MAÇTA 1 PUAN

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


Son Dakika
17:23 İYİ Partili Kavuncu: Fatih Akşener seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştı, ''para'' iddiası gerçek dışıdır
17:04 6 gollü çılgın maç! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı
16:32 Futbolcular Samsun'da neye uğradığını şaşırdı! Herkes Maçın tatil olmasını istiyor
15:28 Demans hastalığına yakalanan ünlü atör Bruce Willis'in son hali hayranlarını endişelendirdi
15:22 Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne yüzlerce balon uçurdu
15:11 Aile içi tartışma faciaya döndü! Annesini yaralayıp karısını öldürdü
15:03 Canlı anlatım! Mücadelede 2 gol var
15:03 Bomba iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum
14:51 Survivor All Star'ın son yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu
14:31 Bursa'da 5 bin çocuk, Filistin için 1,5 km'lik sevgi zinciri oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 17:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement