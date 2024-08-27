Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

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Fenerbahçe, milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Ferdi'nin İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık sözleşme imzalaması ve yeni takımından yıllık 3.5 milyon euro kazanması bekleniyor. Kanarya'nın ise bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı gelen haberler arasında.

27.08.2024 19:33
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Fenerbahçe, milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi'nin transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

BRIGHTON İLE GÖRÜŞEMELERE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Milli oyuncunun İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ferdi'nin Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı da öne sürülüyor.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin ise bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacağı gelen haberler arasında.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

Ferdi Kadıoğlu, bu rakamlarla Brighton'a imza atması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Bundan önceki transfer Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'di. Bayern Münih, Boey transferinde sarı kırmızılılara 30 milyon euro ödemişti.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu\'nun Brighton\'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Guner Çavuşoğlu: Bir GS’lı olarak yolun açık olsun Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’nin adını en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok,başarlar inş 50 0 Yanıtla
  • Muhammed null: Yolun Acik Olsun Efendi cocuk. Gs li olarak Seni Cok Sevdik... 38 0 Yanıtla
  • Çelikk: Of sıkıldık artık bunlardan yeter ?? 2 32 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 3.sinif bir takıma gitti demek ki fenevden iyi 2 24 Yanıtla
  • Nusret Özbakan: Bir Sakarya sporlu olarak yolun açık olsun başarılar diliyorum 18 0 Yanıtla
  • Deutschland: ne kadar iyi olan varsa gidiyor...!!! 0 0 Yanıtla

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