Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor

Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarında olan 5 futbolcusunun taban bonservis bedellerini belirledi. Sarı-lacivertlier, olası satışlardan en az 125 milyon euro gelir hedefliyor. Bu fiyat, pazarlık masasında daha da artabilir. Başkan Ali Koç, daha önce yapılan satışlardan 150 milyon euronun üzerinde bir parayı kasaya sokmuştu.

24.03.2025 18:36
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, satış potansiyeli olan yıldızların bonservis bedellerini belirledi.

KULÜPLER 5 FENEBAHÇELİNİN PEŞİNDE

Sarı Lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre; Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'in üzerinde. Öte yandan En-Nesyri'ye Suudi Arabistan kulüplerinden de çok ciddi teklifler var.

EN AZ 125 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi; Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'i belirlediği bonservis bedelleriyle satması halinde 125 milyon euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Belirlen bu alt limit, pazarlıklar doğrultusunda daha da artabilir.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı için belirlediği taban fiyatlar şu şekilde;

  • Youssef En-Nesyri: 40 milyon euro
  • Yusuf Akçiçek: 25 milyon euro
  • Sebastian Szymanski: 25 milyon euro
  • Oğuz Aydın: 20 milyon euro
  • İsmail Yüksek: 15 milyon euro

DAHA ÖNCEKİ SATIŞLARDAN 150 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANDILAR

Sarı Lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra ciddi satışlar da yapıyor ve önemli gelirler elde ediyor. Başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano'nun satışından 150 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde etmeye başardı.

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Doğrucu zırto:
    satın gitsin, hepsini toplasan bir futbolcu etmez 4 18 Yanıtla
    367236:
    yalancı zırto 0 0
  • Murat:
    Ali Koç takım için tek yaptığı doğru iş,,güzel paralara satması,,koc,,,ticari kafa 16 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ardayı yusufu 20 milyona satmak başarı değil hırsızlıktır! kulübe ihanettir! 5 11 Yanıtla
  • Mert kilic:
    Tabi tabi 3e satarsin 15 gösterirsin hangi Futbolcun kac para Eder? 3 12 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    gençleri sat yaşlıları topla sonra şampiyonluk bekle 6 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    He he 1 6 Yanıtla
  • Hakan1421:
    tadic, talisca, Cenk bunlara da yazaydin 20-30 1 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    5 para etmezler 1 5 Yanıtla
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