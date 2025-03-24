Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, satış potansiyeli olan yıldızların bonservis bedellerini belirledi.
Sarı Lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre; Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'in üzerinde. Öte yandan En-Nesyri'ye Suudi Arabistan kulüplerinden de çok ciddi teklifler var.
Fenerbahçe yönetimi; Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'i belirlediği bonservis bedelleriyle satması halinde 125 milyon euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Belirlen bu alt limit, pazarlıklar doğrultusunda daha da artabilir.
Fenerbahçe'nin 5 yıldızı için belirlediği taban fiyatlar şu şekilde;
Sarı Lacivertliler, yaptığı transferlerin yanı sıra ciddi satışlar da yapıyor ve önemli gelirler elde ediyor. Başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi, Arda Güler, Min-Jae Kim, Eljif Elmas, Attila Szalai, Josef ve Giuliano'nun satışından 150 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde etmeye başardı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, futbolcu satışlarından en az 125 milyon euro kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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