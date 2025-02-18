Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin bu talebini TFF'ye ilettiği öğrenildi.

18.02.2025 14:08
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24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TALEBİNİ TFF'YE İLETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe derbide yabancı hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray'ın tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray da yabancı hakem isterse, derbiyi yabancı hakem yönetecek.

DEV MAÇA GÜNLER KALDI

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF\'ye resmi başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Semih:
    FB aslında istemiyor ki göstermelik. 6 gün kala başvuru mu olur, ülke federasyonu kendi liginde maç yönetecek hakem programını ayarlayamaz. FB avrupa hakemleriyle avrupa ligininin en çok sarı kart gören takımı. Türk hakemleriyle ligde kırmızı yemeyen iki takımdan biri. FB Türk hakemlerini baskı altına alıyor bu yolla. 190 23 Yanıtla
  • Can dostum:
    Ağlama Be Ali Koç Zaten Şampiyon GS Olacak 116 40 Yanıtla
  • Sergen:
    hacıosman kocla, uefa başkanı ceferini de alsın gitsin çiftlikte buluşsun dizayn etmeye oyunlar kurmaya devam etsin. Galatasaray'ın taraflı TFF MHK'yle görüşmesi söz konusu değildir. 112 19 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yine kimlere yedirdiler bakalım kimleri ayarladilar. 2011de küme düşmesi gereken şikeciler şimdi Hacıosmanoğlunun baş taci oldu. para kimde ise tanrı o dur 69 32 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    vallaha bu ali koç ile acun gitmediği sürece bu ligte huzur olmayacak 79 22 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ne kadar saftrik bunlar, Türk hakemine güvenmemek. Neden acaba???? 27 70 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kadıköy de 3/1 maç da neden yabancı hakem istemediniz ? Süper liğ FB veya GS den ibaret değil defolun gidin kendi aranızda oynayın ,bu nedir ya bütün sezon boyu büyük takımların isteği bitmiyor diğer takımları gözetip sözünü dinleyen yok. 75 17 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    Bu kadar kriz meraklısı bir adam daha görmedim. merak ediyorum bu sene yine şampiyon olamazlarsa istifa etme ONURUNU gösterebilecek mi? Bence zaten yabancı hakem gelecekti. Önceden de belliydi kimin olacağı. Biz istedik yapıldı, biz yaptık demek için göstermelik başvuru yapılıyor. YAPI-YALI-ALGI-MACUN iş başında. AMA şampiyon yine GALATASARAY olacak....?? 64 11 Yanıtla
  • Murat Topçu:
    Çok merak ediyorum yabancı hakem yönettiğinde maçı yine Galatasaray yenerse ne diyecekler bu defa bahaneleri ne olacak acaba ? 53 10 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Busuna demiyoruz ali koc turk dusmani hakem istemiyormus sen once bir aynaya bak seni bu kadar sampiyonlukta tutan hakem leri istemiyormus habanci hakemlede galatasaray sizi yenerse ne diyeceksin sen ve acun uzaydanmi hakem isteyecen 34 18 Yanıtla
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