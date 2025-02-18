24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken sıcak bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe derbide yabancı hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray'ın tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray da yabancı hakem isterse, derbiyi yabancı hakem yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı - Son Dakika
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