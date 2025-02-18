Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF\'ye resmi başvuru yaptı

Mehmet Özhan OĞUZ:

Bu kadar kriz meraklısı bir adam daha görmedim. merak ediyorum bu sene yine şampiyon olamazlarsa istifa etme ONURUNU gösterebilecek mi? Bence zaten yabancı hakem gelecekti. Önceden de belliydi kimin olacağı. Biz istedik yapıldı, biz yaptık demek için göstermelik başvuru yapılıyor. YAPI-YALI-ALGI-MACUN iş başında. AMA şampiyon yine GALATASARAY olacak....??