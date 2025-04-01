Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla kaşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Dördüncü hakem ise Burak Pakkan olacak. VAR hakemi ise mücadele günü belli olacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Dev mücadeleye artık az bir zaman kalırken yayınlanacağı kanal belli oldu. Karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.

TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçın birinde sarı-kırmızılılar galip gelirken 1 karşılaşma ise berabere sonlandı.