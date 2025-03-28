Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Galatasaray derbisinin biletlerinin 31 Mart Pazartesi günü genel satışa çıkacağını duyurdu.

28.03.2025 19:11
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Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maçın biletlerinin pazartesi günü genel satışa sunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet) 30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet) 31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

SATIN ALINAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır. Son 365 gün içerisinde logosuz ya da rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar bilet satın alamayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyle;

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1500,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.600,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.750,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.900,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.250,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 4.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 5.650,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 6.700,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 7.600,00 TL
  • VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL"

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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti - Son Dakika
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