Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi

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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi Playoff serisi yarı finali ikinci maçında Galatasaray'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

12.04.2025 15:40  Güncelleme: 15:50
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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi yarı final serisi 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı.

Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Galatasaray\'ı devirdi
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Galatasaray, Fenerbahçe, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HABER METİNLERİNİ YAZAN ŞAHIS SOKAK DİLİNİ İYİ KULLANIYORSUN !! KAHVECİ ÇIRAĞI SENDEN İYİ YAZAR ..DEVİRDİ NE DEMEK..YENDİ DİYE YAZMAK ÇOK MU ZOR...KALİTENİZİ ÇOK DÜŞÜRÜYORSUN.. 6 2 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    devirdi ne la 5 3 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Her zamanki gibi 3 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    dikti diceksiniz 0 0 Yanıtla
  • cengiz kurt:
    sizler nasıl bir basın ve gatezeticisiniz devirdi nedemek yazık sizlere acaba kimin gözüne girmek için yapıyorsunuz siliyorum üyeliğimi biraz tarafsız olun artıkkkk… 0 0 Yanıtla
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