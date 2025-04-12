Fenerbahçe, Galatasaray\'ı devirdi

Mehmet Hamdi Albuz:

HABER METİNLERİNİ YAZAN ŞAHIS SOKAK DİLİNİ İYİ KULLANIYORSUN !! KAHVECİ ÇIRAĞI SENDEN İYİ YAZAR ..DEVİRDİ NE DEMEK..YENDİ DİYE YAZMAK ÇOK MU ZOR...KALİTENİZİ ÇOK DÜŞÜRÜYORSUN..