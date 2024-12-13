Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti

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UEFA'nın son 5 sezonu kapsayan kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, 42.000 puanla 45. sıraya yerleşerek ilk 50'ye girdi. Sarı lacivertli ekip, bu sayede 34.500 puanla 55. basamakta yer alan Galatasaray'ı geride bıraktı.

13.12.2024 13:49
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UEFA, Avrupa kupalarında haftanın tamamlanmasıyla birlikte kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada ilk 50 kulüp arasına yalnızca bir Türk takımı girebildi.

Listenin ilk sırasına topladığı 129.000 puanla Manchester City yerleşti. Real Madrid, 125.000 puanla ikinci, Bayern Münih 116.000 puanla listenin üçüncü basamağında yer aldı. İngiliz devi Liverpool 108.000 puanla dördüncü sıraya yerleşirken İtalyan ekibi Roma, 97.000 puanla 5. basamakta kendine yer buldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY'I GEÇTİ

UEFA, kulüpler sıralamasında güncelleme yaparken ilk 50 kulüp arasına Süper Lig'den yalnızca Fenerbahçe girebildi. Son 5 sezonda topladığı 42.000 puanla 45. sıraya yerleşen sarı lacivertli ekip, 34.500 puanla 55. basamakta yer alan ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerinde yer aldı.

İlk 100 içinde girmeyi başaran diğer Türk kulüpleri 22.000 puanla 77. sırada yer alan Başakşehir ve 16.500 puanla 92. basamağa yerleşen Sivasspor oldu. Beşiktaş, 13.000 puanla 111, Trabzonspor ise 11.000 puanla 137. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray\'ı geçti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    boş haber 12 11 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    SON 3 YILDA F.BAHÇENİN OYNADIĞI TALIMLARDAN 3 TANE İSİM SAYIN DESEN KİM SAYABİLİR.? HEPSİ AMATÖR TAKIM GİBİ. TOPLAM BEDELLERİ 10 MLYN EURO DEGERİNDE 14 5 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Fethullah olmasaydı gs Fenerbahçe yi hiçbir zaman geçemez ona rağmen aralarındaki maçlarda ezici üstünlüğü var. 5 11 Yanıtla
  • Burak Şan:
    ferhat eşeği gibi boş haber 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal Olsun GS Ne Olduğu Belli Oluyor 3 2 Yanıtla
  • ferhat:
    OECemil ann nsinden orpluknasıl yapılır dışında bişey görmemiş ki, o da öğrendiklerini kahvvvelikleri uyguluyo. aklından çıkarmaıyor kvşeyi sevmiyor svdürmek için yapıyor hayırsızevladdd :) 3 1 Yanıtla
  • GÜL TV:
    Fenerbahçe şampiyonlar liginde oynamadığı için olabilir mi 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ferat nerdesin la dün tecavüze uğramışsın :)))) 1 1 Yanıtla
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