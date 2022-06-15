Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiralamak için kulübüyle anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiralamak için kulübüyle anlaştı

15.06.2022 00:36

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağladı. Geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üreten futbolcu, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"İSTANBUL'A GELECEK"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

2013'TE GALASATARAY'A GELMİŞTİ

2013 yılında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray formasıyla Türkiye'ye adım atan 27 yaşındaki Bruma, 2017'de RB Leipzig'e 12.5 milyon euroya gitmişti. Bruma Galatasaray formasıyla 57 maçta oynadı, 12 gol attı. Bruma, son olarak formasını giydiği PSV'de ise 47 maçta 9 gol attı.

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