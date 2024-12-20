Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi

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Türkiye'de ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan AS Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

20.12.2024 16:40
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Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken Türkiye'de büyük hareketlilik başladı. Galatasaray, AS Roma'da forma giyen Paulo Dybala için somut bir adım atmıştı. Ancak son saatlerde Fenerbahçe'nin de Arjantinli yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY RADARA ALDI

Trendyol Süper Lig'de lider durumda olan Galatasara'ın Paulo Dybala hamlesi gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için somut adım attı.

Galatasaray-Dybala gelişmesinin ardından İtalyan basınında yer alan haber ise gündeme bomba gibi düştü. La gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin de Dybala için hamle yaptığı bildirildi.

"FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE"

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: Yeniden büyük olmak. Bu, kış pazarını şutlarla doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin açık hedefi. Anderson Talisca ve Roberto Firmino en sıcak adaylar, ancak AS Roma'nın ayrılacaklar listesinde yer alan ve Galatasaray'ın şiddetle istediği Paulo Dybala da listede.

"F.BAHÇE, RAKİBİNE ÇELME TAKMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe, rakibine çelme takarak Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. AS Roma'da onu çalıştıran ve takımını birçok alanda rekabetçi hale getirmek için onu istek listesine koyan José Mourinho, terazinin ibresi olabilir."

Fenerbahçe, Galatasaray\'ın radarında olan Dybala için devreye girdi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan Tunca:
    yav zaten ilk fenerbahcenin radarindaydi sonra vazgeçildi talisca için. bu haberi yapanlar asalak gercekten 21 7 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    fenerbahçe nin işi fesatçılık zaten 15 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU KULUPLERDE ZERRE KADAR AKIL YOK BU ADAM W MAC OYNAR 3 MAC YOK, AYRICA NE GALATASARAY, NE SIKEDENBAHCE, NEDE 8TAŞ IN BU OYUNCUYA IHTIYACI YOK, MERTENS, SARA TADIC SMANSKI, RAFADAN SILVA VE FEROS VARKEN 11 5 Yanıtla
  • Serdar:
    sahada yapamadığını burda yapmaya çalışacak işte ne yapsın garipler. ???? 12 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    şanlı Galatasaray’ımız anlaştı zaten ama kramponları için ezikbahçe bir teklif yapabilir 11 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Elinde Patlasın Da Gör 6 5 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Kolay cincon zaten bu ülkede enbüyük zarardır bahis şirketleri ile neler çevirdikleri kimse dile getirmiyor ayıp ya 3 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    ya ne kadar eziksin sen fenev 5 3 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Bence bu değil bunu hedef gösterip asıl transfer başka futbolcu. 3 0 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    başka bı işleri yokki zaten 0 1 Yanıtla
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