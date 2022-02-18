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Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı - Son Dakika

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

18.02.2022 19:44
Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef'le karşılaşıyor. İki takım taraftarlarının da tribünleri doldurduğu maçta bitmeyen gerginliğin ardından hakemler tribünlerin boşaltılmasını istedi. Sporcular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final, Bursa'da Fenerbahçe Beko- Galatasaray Nef karşılaşmasıyla başladı. İki takım taraftarlarının da tribünleri doldurduğu mücadelede gerginlik eksik olmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Herkes soyunma odasına kaçtı

4. ANONS İSTENDİ

Mücadelenin ilk 15 dakikasında yaşanan olaylar nedeniyle 3 kez anons yapıldı. Devre arasında da birbirlerine giren rakip takım taraftarlarını polis güçlükle ayırdı. İkinci yarıda da gerginliğin devam etmesi sonrası hakemler 4. anonsu istedi ve tribünler boşaltıldı. Bu sırada oyuncular ve hakem yönetimi soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Herkes soyunma odasına kaçtı
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı - Son Dakika
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