Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final, Bursa'da Fenerbahçe Beko- Galatasaray Nef karşılaşmasıyla başladı. İki takım taraftarlarının da tribünleri doldurduğu mücadelede gerginlik eksik olmadı.

4. ANONS İSTENDİ

Mücadelenin ilk 15 dakikasında yaşanan olaylar nedeniyle 3 kez anons yapıldı. Devre arasında da birbirlerine giren rakip takım taraftarlarını polis güçlükle ayırdı. İkinci yarıda da gerginliğin devam etmesi sonrası hakemler 4. anonsu istedi ve tribünler boşaltıldı. Bu sırada oyuncular ve hakem yönetimi soyunma odasına gitti.