Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11\'leri açıklandı

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 4 maçını kazanan ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı zaferin ardından lige odaklandı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 12 maçın 9'unu kazanmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, oynadığı maçlarda rakip fileleri 33 kez sarsarken ligin en golcü takımı oldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 5 puan farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe, rakibinin Eyüpspor ile oynayacağı hafta puan kaybı yapmak istemiyor. Gaziantep ekibi ise 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Son idmanında bireysel çalışan ve henüz hazır olmayan Mert Hakan da Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

DJIKU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.