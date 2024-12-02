Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı

Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11\'leri açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

02.12.2024 18:56
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 4 maçını kazanan ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı zaferin ardından lige odaklandı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 12 maçın 9'unu kazanmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, oynadığı maçlarda rakip fileleri 33 kez sarsarken ligin en golcü takımı oldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 5 puan farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe, rakibinin Eyüpspor ile oynayacağı hafta puan kaybı yapmak istemiyor. Gaziantep ekibi ise 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Son idmanında bireysel çalışan ve henüz hazır olmayan Mert Hakan da Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

DJIKU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Fenerbahçe Galatasaray'ın Puan Kaybettiği Haftada Fırsatı Kaçırmaz 3-0 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Akar:
    Kadroyu yanlış yazmışsınız amrabat değil ismail :) 0 0 Yanıtla
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