Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti

26.04.2022 20:23
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti
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Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti - Son Dakika
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