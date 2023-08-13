Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 13.08.2023 20:40

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Fenerbahçe'de Lincoln, Mert Hakan ve Emre Mor'un durumları belirsizken, Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy kadroda yer almayacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 resmi maçın 7'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazanırken, son yenilgisini 20 yıl önce aldı. Son 6 sezonda ise Fenerbahçe, ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz. Gaziantep'te ise savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

11'LER

Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

10'UNCU MAÇ

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

42'İNCİ AÇILIŞ

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, lig tarihinde 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE, SAHASINDA ÜSTÜN

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON MAĞLUBİYET 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 20 yıl önce aldı.

AÇILIŞ MAÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertliler, toplamda ise lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son açılış maçında ise geçen sezon Ümraniyespor'la berabere kaldı.

SON 6 SEZONDUR MAĞLUBİYET YOK

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

YORUMLAR
500

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu
20:36 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu
20:12 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:08 Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
20:01 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:56 Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum
19:58 Gabar Dağı'ndan çaldıkları ham petrolü suyla değiştiren iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:54 Gabar Dağı'ndan aldıkları ham petrolü suyla değiştirip satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı
19:29 Zonguldak'ta annesini ve anneannesini baltayla öldüren kadının cinayet sırasında sela okumuş
19:25 Kan donduran baltalı cinayette tüyler ürperten sela ve tekbir detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 20:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement