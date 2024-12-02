Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi

Fenerbahçe, Gaziantep FK\'yı Kadıköy\'de 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

02.12.2024 22:02
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.

OĞUZ AYDIN PERDEYİ ERKEN AÇTI

Sarı-lacivertliler, maça adeta golle başladı. Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz Aydın'ın gördü. Son haftaların formda ismi Oğuz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

OKERE SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 41. dakikasında skora dengel geldi. Livakovic ile karşı karşıya pozisyonda Hırvat kaleciyi geçemeyen Okereke, seken topu önünde buldu ve fileleri bu kez havalandırmayı başardı. Böylelikle skor 1-1'e gelirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

BECAO ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, aradığı galibiyet golünü 78. dakikada buldu. Sarı-lacivertlilerde Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlara gönderen Becao, takımını 2-1 öne geçirdi.

DZEKO FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 89. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan Fenerbahçe 3-1 galip ayrıldı.

UZATMALARDA PENALTI İPTAL

Fenerbahçe, 90+3. dakikada penaltı kazandı. VAR kontrolünün ardından penaltı iptal edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Dracarys null:
    Hadi kedicikler biberonları alıp bir köşede saniye saniye pozisyon izleyin bişeyler arayın :) 9 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe ne zaman yukarı baksa Galatasarayı görüyor. Daha da tarifsiz bi avuntu ve sevinç içinde ezikler. 1 2 Yanıtla
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