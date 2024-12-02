Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.
Sarı-lacivertliler, maça adeta golle başladı. Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz Aydın'ın gördü. Son haftaların formda ismi Oğuz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 41. dakikasında skora dengel geldi. Livakovic ile karşı karşıya pozisyonda Hırvat kaleciyi geçemeyen Okereke, seken topu önünde buldu ve fileleri bu kez havalandırmayı başardı. Böylelikle skor 1-1'e gelirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.
Fenerbahçe, aradığı galibiyet golünü 78. dakikada buldu. Sarı-lacivertlilerde Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlara gönderen Becao, takımını 2-1 öne geçirdi.
Sarı-lacivertliler Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 89. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan Fenerbahçe 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 90+3. dakikada penaltı kazandı. VAR kontrolünün ardından penaltı iptal edildi.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi - Son Dakika
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