Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor

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Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fatih Karagümrük ve oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, resmi prosedürler tamamlandıktan sonra transferi resmiyete dökecek.

30.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:33
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Gelecek sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

LEVENT MERCAN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

beIN SPORTS'un aktardığı habere göre, yeni sezona sağlam bir kadro kurarak başlamak isteyen sarı-lacivertliler ilk transferini Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la yapıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekin transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fatih Karagümrük ve oyuncu cephesiyle her konuda anlaşan Fenerbahçe, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Levent Mercan transferini bitirecek. Bu sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük ile 39 maça çıkan Mercan, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük\'ten yapıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özgur Menekşe: futbol kariyeri biter fenere giden turk futbolcularin 8 19 Yanıtla
    GFB1907OKAN null: He yav öyle öyle...Arda Güler 18 yaşında Real Madrid''e gitti, bu sezon da Fenerbahçe'de kariyer zirvesi yapan Ferdi Kadıoglunun kac milyon Euro ya Avrupa'ya gidişini izlersin kardeş. 10 1 Ercan Karatas: Diyene bak :) fener artık Avrupa’ya çalışıyor dünya devine bile artık oyuncu gönderiyoruz fener bir markadır 0 0
  • ferhat eser: fazla borca girmeyin boşuna bu sezon şampiyon BEŞİKTAŞ olacak yıldız yazdıracağız yıldız önce avrupanın sonra süperligin ijinden geçeceğiz 2 12 Yanıtla
    Cumali Demir: bak bak geçtin şu an. uçağın kalkıyor ferhaattt 5 1
  • İbrahim Binici: Harcayacaklar çocuğu ???? 3 6 Yanıtla
  • Erbil Doğru: Hoca yok başkan tok yine yanlış transfer 1 0 Yanıtla

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