Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2021 23:08
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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