Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde İzmir ekibinin taraftarları ile emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı.

26.01.2025 18:40  Güncelleme: 18:59
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

TARAFTARLAR YÜZLERİNİ AÇMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka için Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin taraftarları, polis eşliğinde stadyuma girdi. Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde emniyet yetkilileri yer alırken taraftarların araçlardan inişinde arbede yaşandı. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını polisler açmaları konusunda uyardı. Arbedede bir polis memurunun yere düştüğü görüldü. Göztepeli bazı taraftarları gözaltına alan polislerin kontrolü de sağlamasının ardından taraftar, deplasman tribününe giriş yaptı.

Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Apple User:
    beka sorunu bu fener ülkede 30 83 Yanıtla
    mehmet:
    anana slm söyle 8 3
  • Kenan KODALAK:
    klasik şikebahçe taraftarı 23 85 Yanıtla
    mehmet:
    ne kadar fenerbahçe düşmanı varsa AS 7 4
    Dracarys null:
    Kozalak yazılanı oku gtünden konuşma qmcık 5 0
    Ferit Turkmen:
    kardeş mal mısın okuman mı yok Göztepe taraftarı diyor 4 0
    Ahmet Özdoğan:
    Fenerbahçe taraftarı mı diyor iyi okusana embesil ae... 4 0
  • Mehmet Ergüven:
    haberi okuyup okudupunu anlayamayan gerizekalı diyarı oldu ortalık ... 70 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER KIM OLURSA OLSUN KIM FENEVE BIR KAZIK CAKIYORSA BIZDENDIR. TEBRİKLER ECZACIBAŞI 12 45 Yanıtla
  • Emin Erol:
    aferin polise izmirde fenerbahçe ye yapılan muamele İstanbulda göztepe ye yapıldı intikamımı zı aldık beter ol göztepe 38 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Göztepe maçına dakikalar kala Kadıköy bir anda karıştı - Son Dakika
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