Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

20.02.2021 19:26

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertliler, yarın akşam oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Kaynak: DHA
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