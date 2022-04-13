Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

13.04.2022 22:29
Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Can Bartu, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti - Son Dakika


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