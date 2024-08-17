Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, deplasman tribününe gittiği esnada saldırıya uğradı. Koç, arkadan gelip saldıran bir kişinin müdahalesi sonrasında kendisini yerde buldu. Olayın ardından duran maç Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

17.08.2024 23:42  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Ev sahibi takımda Kubilay Kanatsızkuş, sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi. Solet'ten seken topu Romulo filelere gönderdi. Ancak 30. dakikadaki bu gol, VAR incelemesinin ardından golden önce Kubilay'ın İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

FENERBAHÇE PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, 45+1 dakikada Osayi-Samuel'e ceza sahası içerisinde yapılan faul sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko, topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

EN-NEYSRİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden 1 gol daha buldu. Yeni transfer En-Neysri, 45+7. dakikada Szymanski'nin yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Faslı golcü böylelikle, ilk 11'de başladığı ilk maçta Fenerbahçe'deki ilk golünü atmış oldu. İlk yarı da bu golle birlikte 2-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

ALİ KOÇ SALDIRIYA UĞRADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Koç'a yabancı madde yağdı. Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip saldırdı ve Koç bu saldırı üzerine yere düştü. Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

KORAY FARKI 1'E İNDİRDİ

Olayın ardından duraklatılan maç, Ali Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti. Göztepe, müsabakanın 68. dakikasında Koray Günter'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

ROMULO SKORU BELİRLEDİ

Beraberlik için yüklenen Göztepe, aradığı golü son dakikada buldu. Sarı-kırmızılılar, Romulo'nun 90+5. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Galatasaray Spor kulübü: Ayyyyyyyyyy kıyamam ya 50 19 Yanıtla
  • Yusuf Bulut: bir BJK Li olarak diyorum bu FB min yüzü ne zaman gülecek.. inşallah bu sene şampiyon olurlar... 20 41 Yanıtla
  • Sabri İnce: Dünya yıldızları söz vermişti Acun. Yıldız gören var mı ? 42 4 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Fener ağlama seansi başlamış bulunuyor. 32 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Jose Mourinho: Sözleşmemi feshetmek istiyorsanız iki yıllık maşım olan 20 milyon euroyu ödemelisiniz. Bu konuda tavrım nettir. Avukatımla görüş kısa pantolon acun. 27 8 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: 2-0 dan maç veren Fenerbahçe şapkasını çıkarmalı ve önüne koymalı.Yeminle gönderilen İsmail kartal ne lille e elenirdi ne de bugün 2-0 dan maçı verirdi.Fenerbahçe 90 dakikanın takımı değil bunun nedeni de tadic dzeko gibi yaşlı oyuncular.bu gidişle mourinho uefa gruplarından çıkamaz taraftar baskısıyla istifaya zorlanır.Ali Koç ta verir tazminatını adamda suudi arabistan a gider 28 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Adalet yerini buldu. Sen vermezsen Göztepe nin golünü böyle yersin 90+5 te golünü 2-2 23 8 Yanıtla
  • Gipsy King: Mourinho bitmis…ismail kartal 2-0 dan mac vermezdi…25 milyon hava gitti 25 4 Yanıtla
  • Çelikk: Hiç Beklemiyordum Hayâl kırıklığına uğradım.. Ali Koç Artık Zamanı Geldi.. 23 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Büyük paralar harcamak ile başarı gelmediğini öğreneceksiniz. Başarı OYUN KARAKTERİ olan oyıncular ile gelir .. 22 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:29 Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu Ali Koç’a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay
23:43 Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
23:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe deplasmanında saldırı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 00:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement