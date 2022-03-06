Fenerbahçe: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!" - Son Dakika

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı açıklamada hakem atamalarını eleştirerek, "Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" denildi.

Fenerbahçe, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili "Endişeliyiz" başlığı ile hakem atamasını eleştirmişti. Bugün oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir" denildi. - İSTANBUL