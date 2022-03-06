Fenerbahçe: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!" - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"

06.03.2022 20:39
Fenerbahçe: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı açıklamada hakem atamalarını eleştirerek, "Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" denildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı açıklamada hakem atamalarını eleştirerek, "Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" denildi.

Fenerbahçe, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili "Endişeliyiz" başlığı ile hakem atamasını eleştirmişti. Bugün oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir" denildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü Fenerbahçe'den tepki Fenerbahçe'den tepki Fenerbahçe'den TFF'ye hakem ataması tepkisi Açıklaması Fenerbahçe'den TFF'ye hakem ataması tepkisi Açıklaması

Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe: 'Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!' - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe: "Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement