Fenerbahçe, Hatayspor\'u Kadıköy\'de 2-1 mağlup etti

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Törende Ferdi Tayfur ile ilgili sözleri dikkat çekti

Ne yağmur ne çamur! Hayranları AKM\'ye akın etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.

MERT HAKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu. Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLMADI

Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

FENERBAHÇE BU SEZON 10. KEZ DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmaya etkili başladı. 5. dakikada Fred'in savunma arkasına attığı topla buluşan En-Nesyri, vuruşunda topu direğe nişanladı. Direkten dönen top dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler, son 7 maçta en 1 kez, bu sezon toplamda ise 10. kez direklere takılmış oldu.

EN-NESYRI PEDREYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, 17. dakikada ise perdeyi açan isim oldu.Tadic'in kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya buluşturmasıyla savunma arkasına sarkan En-Nesyri, Dzeko'nun ara pasında topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırmayı başararak takımını 1-0 öne geçirdi.

HATAYSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Müsabakanın 33. dakikasında skor denge geldi. Hatayspor'da Bilal Boutobba'nın sağ kanattan içeriye girerek sol ayakla yaptığı vuruş, Levent Mercan'a çarparak filelerle buluştu ve skora denge geldi.

İLK YARININ SONUNDA FASLI YILDIZ YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının uzatma dakikalarında skoru değiştiren ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçiren isim, yine En-Nesyri oldu. Tecrübeli forvet, 45+5. dakikada bir kez sahneye çıktı.Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada Erce Kardeşler'in yumrukladığı top savunmaya çarparak kale önünde En Nesyri'nin önüne düştü. Faslı golcü de topu kafayla boş kaleye göndererek takımını 2-1 üstünlüğü taşıdı.

KADIKÖY'DE SIK SIK "YÖNETİM İSTİFA SESLERİ" YÜKSELDİ

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçı boyunca Ali Koç başkanlığındaki yönetimi istifaya davet etti. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü. Taraftarların bu tutumu, Hatayspor'un beraberlik golü ve En-Nesyri'nin ikinci golünden sonra da devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar arasında istifa tezahüratları sonrasında tartışma yaşandı.

GALATASARAY ALEYHİNE DE TEZAHÜRAT VARDI

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçında Galatasaray aleyhinde de tezahüratlarda bulundu. Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.

ABOUBAKAR, ORTA SAHADAN KALEYİ YOKLADI

İlk yarının son anlarında Hatayspor'da Vincent Aboubakar yaklaşık 65 metreden kaleyi yokladı. Oldukça yükseğe çıkan top, kale hizasına yaklaştığında kaleye doğru yöneldi ve az farkla üst ağlarda kaldı. Bu deneme golle sonuçlanmayınca ilk yarı da 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Rui Pedro'ya yaptığı fau sonrasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

TADIC'E ISLIKLI TEPKİ

Maçın 76. dakikasında Dusan Tadic yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Dusan Tadic'i ıslıkla protesto ederken, bir kısmı destek tezahüratında bulundu.

ABOUBAKAR İLE FRED TARTIŞTI

Maçın 84. dakikasında Fred ile Vincent Aboubakar arasında bir tartışma yaşandı. Aboubakar'ın kendisine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fred ve Aboubakar, sarı kartla cezalandırıldı.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Fenerbahçe, maçın son dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, topu üstten dışarıya atarak penaltıyı kaçırdı. Kalan kısa sürede de gol sesi çıkmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

LİDER GALATASARAY İLE FARK 8

Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten sarı-lacivertliler, 18. hafta itibariyle lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık korumayı başardı. 2025'e galibiyetle başlayan Kanarya, haftaya Konyaspor'a konuk olacak. 9 puanda kalan Hatayspor ise bir sonraki hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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