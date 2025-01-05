Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 2025 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, bu hafta itibariyle lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korumuş oldu. Öte yandan Kanarya'da sarı-kart gören Sofyan Amrabat cezalı duruma düşerken, Edin Dzeko da son dakikada penaltı kaçırdı.

05.01.2025 21:00
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

MERT HAKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu. Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLMADI

Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

FENERBAHÇE BU SEZON 10. KEZ DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmaya etkili başladı. 5. dakikada Fred'in savunma arkasına attığı topla buluşan En-Nesyri, vuruşunda topu direğe nişanladı. Direkten dönen top dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler, son 7 maçta en 1 kez, bu sezon toplamda ise 10. kez direklere takılmış oldu.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

EN-NESYRI PEDREYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü, 17. dakikada ise perdeyi açan isim oldu.Tadic'in kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya buluşturmasıyla savunma arkasına sarkan En-Nesyri, Dzeko'nun ara pasında topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırmayı başararak takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

HATAYSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Müsabakanın 33. dakikasında skor denge geldi. Hatayspor'da Bilal Boutobba'nın sağ kanattan içeriye girerek sol ayakla yaptığı vuruş, Levent Mercan'a çarparak filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

İLK YARININ SONUNDA FASLI YILDIZ YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının uzatma dakikalarında skoru değiştiren ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçiren isim, yine En-Nesyri oldu. Tecrübeli forvet, 45+5. dakikada bir kez sahneye çıktı.Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada Erce Kardeşler'in yumrukladığı top savunmaya çarparak kale önünde En Nesyri'nin önüne düştü. Faslı golcü de topu kafayla boş kaleye göndererek takımını 2-1 üstünlüğü taşıdı.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

KADIKÖY'DE SIK SIK "YÖNETİM İSTİFA SESLERİ" YÜKSELDİ

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçı boyunca Ali Koç başkanlığındaki yönetimi istifaya davet etti. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü. Taraftarların bu tutumu, Hatayspor'un beraberlik golü ve En-Nesyri'nin ikinci golünden sonra da devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar arasında istifa tezahüratları sonrasında tartışma yaşandı.

GALATASARAY ALEYHİNE DE TEZAHÜRAT VARDI

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçında Galatasaray aleyhinde de tezahüratlarda bulundu. Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.

ABOUBAKAR, ORTA SAHADAN KALEYİ YOKLADI

İlk yarının son anlarında Hatayspor'da Vincent Aboubakar yaklaşık 65 metreden kaleyi yokladı. Oldukça yükseğe çıkan top, kale hizasına yaklaştığında kaleye doğru yöneldi ve az farkla üst ağlarda kaldı. Bu deneme golle sonuçlanmayınca ilk yarı da 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Rui Pedro'ya yaptığı fau sonrasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

TADIC'E ISLIKLI TEPKİ

Maçın 76. dakikasında Dusan Tadic yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Dusan Tadic'i ıslıkla protesto ederken, bir kısmı destek tezahüratında bulundu.

ABOUBAKAR İLE FRED TARTIŞTI

Maçın 84. dakikasında Fred ile Vincent Aboubakar arasında bir tartışma yaşandı. Aboubakar'ın kendisine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fred ve Aboubakar, sarı kartla cezalandırıldı.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Fenerbahçe, maçın son dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, topu üstten dışarıya atarak penaltıyı kaçırdı. Kalan kısa sürede de gol sesi çıkmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti

LİDER GALATASARAY İLE FARK 8

Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten sarı-lacivertliler, 18. hafta itibariyle lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık korumayı başardı. 2025'e galibiyetle başlayan Kanarya, haftaya Konyaspor'a konuk olacak. 9 puanda kalan Hatayspor ise bir sonraki hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray (47)
  • 2- Fenerbahçe (39)
  • 18- Hatayspor (9)
Fenerbahçe, Hatayspor\'u Kadıköy\'de 2-1 mağlup etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser:
    Günahların takımı şkebahcem hakemler kayırmasa kupa değil maç kazanamaz 31 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşımın yendiği iflah olmaz, Serdar hocamın pıtates ettiği şikebahçem hakemle bile zor kazanıyor :)))) 26 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    şikebahce ve yatayspor karşılaşmasi mi? 20 3 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    Ali Koç istifa 18 3 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    pres yok ruh yok koşma yok orta yok şut yok mahalle takımı gibi paranızmı verilmiyor neden oynamıyorsunuz taraftarı delirtmeye yeminlimisiniz 17 2 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    hakembahçe 15 3 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Hatay'ın puan almasını zaten beklemiyorduk, sizin defterinizi haftaya Konya dürecek. 12 3 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    Büyük galibiyet hehe 5 2 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    çok güzel oynuyorlar 5 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Her türlü pisliği yaptılar yine maçı öyle aldılar bravo fenerasyon 4 3 Yanıtla
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