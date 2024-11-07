Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi

Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı\'ndan tazminat istedi

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011 süreciyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı mağduriyetler için bakanlıktan tazminat talep etti.

07.11.2024 17:41
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Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011 süreciyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Sarı-lacivertliler, bakanlıktan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için tazminat talep etti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

"SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAZMİNATI ÖDENSİN"

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu'nun da yerinde takip ettiği duruşma sonunda Kulüp avukatımız Erden Gürden, Fenerbahçe TV'ye ilk duruşmaya dair açıklamalarda bulundu. Mahkemeye; FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve Kulübümüzün bundan uğradığı zararları ifade ettiklerini dile getiren Kulübümüzün avukatı Erden Gürden, şu şekilde konuştu;

"Bildiğiniz üzere İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı aleyhine ciddi bir tazminat davası açmıştık. Bu dava ile ilgili olarak İdare Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemelerinin görevde olduğuna karar verdi ve bu dosyayla ilgili İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi görevli kılındı. Biz de bugün 7 Kasım itibarıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmamıza çıktık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı da hazır bulundu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Ali Alper Alpoğlu da duruşmada yer aldılar. Biz burada FETÖ kumpasını, terör örgütünün yaptığı faaliyetleri ve bizim bundan uğradığımız zararları tekrar sözlü olarak da ifade ettik. Maddi ve manevi tüm zararlarımızın karşılanmasını talep ettik. Hem 2011-2012Şampiyonlar Ligi'ne katılamama zararları hem de 2014-2015 zararlarımızı talep ettik. Mahkeme, taleplerimizi oldukça ciddiye aldı ve dosyayı taleplerimiz doğrultusunda bilirkişiye tevdi etti. Bilirkişiler de şimdi bizim zararlarımızı inceleyecekler, kulübümüze de gelecekler. Yani buradaki sponsorluk zararları olsun, Şampiyonlar Ligi'ne katılmama zararları olsun… bu tür zararlarımızı hesaplayacaklar. İnşallah sonrasında güzel bir tazminata hükmedecekler diye umuyoruz."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Balan Guler:
    HEM SUCLU GEM GÜÇLÜ ALİ KOCA BAH SEN.VALİZ VALİZ PARALAR ,SES TAPELERİ HERSEY ORTADA.2011 ŞAMPİYONLUĞU FENERBAHCEDEN ALİNİP GERCEK SAHİBİ OLAN TRABZONSPORA TESLİM EDİLMELİ 298 63 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yuzsuzluge bakar mısın UEFA sayfasında 2011 de ne olduğu yazıyor girin bakın küme dusurulecekken şimdi bide yuzsuzluk yapıyorlar. Adalet böyle olmamali 213 80 Yanıtla
  • Mert Arslan:
    karşı dava açıp malum klüp küme düşürülmeli 125 30 Yanıtla
  • mahir Saray:
    Tayyip kanun cikarmasaydi tapaler delil olacaktı Fenerbahçe küme dusecekti 115 22 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    FETÖ zaten siz değilmisiniz o alçaklar gittiğinden beri başarınız yok ananasçılar 87 32 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    fenev ağlama 58 56 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    bir o kalmıştı bir kulüp yönetimi bu kadar yüzsüz olabilirmi maalesef oluyo işte başkan ben şike yaptıysam fener bahçe için yaptım diyo bunları anlamak zor kupanında alınıp Trabzon spora verilmesi lazım adaletin yerini bulması lazım 93 19 Yanıtla
  • Balan Guler:
    FENERBAHCE DUNYADA İSRAİL NEYSE TURKİYEDEDE Ali Koç SAYESİNDE O KONUMA GETİRİLİYOR. 52 57 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Devlet sana her türlü desteği yapılandırma affetmeler yapacak bir de üstüne tazminat isteyeceksin 60 36 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Arkadaş bu adam hep ağlıyor biri şuna para versin 54 39 Yanıtla
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