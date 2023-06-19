Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan yolunda!

Ali Koç'un "Türk hoca ile çalışacağız" açıklamasının ardından adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile yıllık maaş konusunda da anlaşmaya vardı. Resmi imzalar 2 gün içerisine atılacak.
Azerbaycan'ın en başarılı takımlarından biri olan Neftçi Bakü, 9 kez lig şampiyonu oldu. Sergen Yalçın ile resmi imzaların atılmasının ardından Neftçi Bakü, deneyimli hoca için görkemli bir tören düzenleyecek.
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