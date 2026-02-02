Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Souffian El Karouani, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer oluyor. 25 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya varan Al-Qadsiah, Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak üzere Suudi Arabistan'a çağırdı. El Karouani'nin bu akşam Arabistan'da olacağı belirtildi.
Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak olan El Karouani, sezonu Utrecht'te tamamlayacak ve sezon sonunda Arabistan'a gelecek.
Utrecht formasıyla bu sezon 34 maçta sahaya çıkan El Karouani, 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
