Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses - Son Dakika
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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses

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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından tepki geldi. Taraftarlar, sosyal medyada ''Paşa değil artık Prenses Cenk Tosun'' bestesiyle Tosun'a tepkilerini dile getirdi.

16.07.2024 10:45
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Süper Lig devi Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlşamaya vardı. Yıldız golcünün bu kararına ise siyah-beyazlı taraftarlardan sert bir tepki geldi.

"PAŞA DEĞİL ARTIK PRENSES CENK TOSUN"

Siyah-beyazlı taraftarların, "Paşa değil artık Prenses Cenk Tosun" sözleriyle sosyal medyaya damga vuran o bestesi kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

"BAŞKA TAKIMDA FORMA GİYMEM DEMİŞTİ"

Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından akıllara Cenk'in "Başka takımda forma giymem" dediği sözleri geldi. Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden de daha önce transfer teklifleri aldığını itiraf eden Tosun, her zaman bu teklifleri reddederek daha az para verse de siyah-beyazlılarda kalmayı tercih ettiğini söylemişti. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini vurgulayan Cenk, "Rakip takımlardan da teklif geldi ama ben her zaman daha azına da olsa Beşiktaş'ı tercih ederim. Türkiye'de başka takımda olmaz" demişti.

Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun\'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İsmail Kalpan: adama teklif bile yapmamışlar ne yapsın futbolumu biraksin 73 4 Yanıtla
  • Yunushan Altundağ: adam Beşiktaştan yeni sözleşme teklif etmelerini bekledim etmediler dedi cenk tosun karakterli bir futbolcu bence haksızlık etmeyelim 54 3 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: İşinize gelince çarşı işinize gelmeyince karşı nasıl olacak ! 40 5 Yanıtla
    Burak ÖZSARAÇ: Bu alemde çarşı herkese karşı demiyormuyuz zaten… 2 15 Mustafa gültekin: Demiyoruz ! 12 1
  • ali öztürk: Ben de Beşiktaşlıyım. Beşiktaş teklşf etmediyse tabii ki başka yerde oynayacak. Adamın mesleği bu... Bu şekilde hitab edenler Beşijtaşlı olamaz.. Cenk Tosuna görevinde başarlar dilerim. Umarım birgün yine Beşiktasa gelir.. 33 2 Yanıtla
  • Berat Yavuz: bjk anca beste ypar ztn şampiyon oldu zmnda en son kırmızı kar vardi yerde :D 9 9 Yanıtla
  • Emirhan Uslu: Fenerbahçe Çocuğu Cenk Tosun hoşgeldin. 13 3 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ: Ne olursa olsun başka takıma gitmemeliydi… Kaptanlık yaptı taraftar bağrına bastı Beşiktaşın çocuğu dedik kendisi de rakip takımlara gitmem dedi.. 2,3 yıla futbol hayatı biter.. Ailesine kadar sevgi ve saygı gösteren bir taraftar grubu varken değmezdi.. 4 8 Yanıtla
    Burak ÖZSARAÇ: Başka takım derken Ezeli rekabet olan takımlara.. 0 2
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