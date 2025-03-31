Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide düdük çalacak hakem belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri şöyle;
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