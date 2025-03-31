Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final maçını Cihan Aydın yönetecek.

31.03.2025 12:06
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide düdük çalacak hakem belirlendi.

DERBİDE DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri şöyle;

  • Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın
  • Trabzonspor- Bodrum FK: Zorbay Küçük
  • Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Pinokyo Net:
    bir gs li olarak kararı kutluyorum okan hocanın hatalarını yerli hakem olmadan kapatamayız 14 9 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Kim hakem olarak atarsanız atayin FENERBAHÇE,CİMBOMA SAPLIYACAK İSTERSENİZ HACII .O.O. YÖNTSİN FARKETMEZ EZE EZE YENECEĞİZ. 3 6 Yanıtla
  • Hasan 78:
    şinanayda yavrum şinananay 6 3 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    ahahahaha… ya tff şaka mısın? 1 1 Yanıtla
  • Erol:
    Ülkemizde hakemler kötü degil art niyetliler.gördüklerini çalamıyorlar.o yüzden ahlakını adaletini begenmediğimiz elin gavuru dediğimiz insanları adalet dagıtsın diye ülkemize çagırıyoruz yazık 0 0 Yanıtla
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