Fenerbahçe ile yarın oynanacak maçın hazırlığını Liverpool Chobani Stadı'nda bitirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Chobani Stadı'nda tamamladı. Antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı, mücadele 20.45'te başlayacak ve Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Chobani Stadı'nda, teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, yarın saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Kaynak: AA
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