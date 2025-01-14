Fenerbahçe'ye 25'lik Brezilyalı stoper - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye 25'lik Brezilyalı stoper

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Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt, Lucas Silva Melo transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

14.01.2025 11:10
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Lucas Silva Melo transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 22 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Fenerbahçe\'ye 25\'lik Brezilyalı stoper

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 25'lik Brezilyalı stoper - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ LILAR TAYT VE TANGALARINI ZATEN HIC CIKARAMADI GELEN VURUYOR, GUDEN VURUYOR, ŞEREFLİ İKİNCİLIK EDEBIYATCILARINA 18 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş ve fenerbahçe 5sarayın yeni kocalarını açıklamaya başlar bu hafta haber salın geseliler makyajlarını yapıp süslensin parfümlerini sıksınlar Geliyoruz 4 15 Yanıtla
    Cocukluk askimsin:
    nasilda biliyorsun kocan gelirken yapılacakları ... 0 0
  • Ulas Sancak:
    cenk tosun gibi adam var takımda oynatmıyo acil ismail kartalın geri gelmesi lazım 13 4 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    adında soy adında melo olan birini istemiyoruz köpekler ile işimiz olmaz 3 8 Yanıtla
  • Yaw he:
    Sakin olun hemen 8 10 yaşa inmeyin... 5 4 Yanıtla
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