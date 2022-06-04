Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video

Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, kulüp efsanesi İsmail Kartal'a duygu dolu bir video ile veda etti.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirilmişti. Tecrübeli teknik adam ile yükselişe geçen Kanarya, ligi 2. sırada noktaladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından hem taraftarın hem de yönetimin sevgisini kazanan İsmail Kartal'a veda videosu yayınladı. Yapılan açıklamada:

''Çubuklu'ya can veren içindeki ruhtur!

Çubuklumuza emeklerine teşekkürlerimizle...

Yolun açık olsun İsmail Kartal'' ifadeleri yer aldı.