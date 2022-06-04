Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video - Son Dakika
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video

04.06.2022 11:49

Fenerbahçe, dün yapılan törende yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bugün ise geldikten sonra başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal'a veda videosu yayınlandı.

Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, kulüp efsanesi İsmail Kartal'a duygu dolu bir video ile veda etti.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirilmişti. Tecrübeli teknik adam ile yükselişe geçen Kanarya, ligi 2. sırada noktaladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından hem taraftarın hem de yönetimin sevgisini kazanan İsmail Kartal'a veda videosu yayınladı. Yapılan açıklamada:

''Çubuklu'ya can veren içindeki ruhtur!

Çubuklumuza emeklerine teşekkürlerimizle...

Yolun açık olsun İsmail Kartal'' ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kartal, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti! İşte duygu yüklü o video - Son Dakika
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