Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon topladığı 99 puanla ligi 2. sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.

MOURİNHO İLE ANLAŞTILAR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.