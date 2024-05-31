Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.

31.05.2024 10:40
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon topladığı 99 puanla ligi 2. sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.

MOURİNHO İLE ANLAŞTILAR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Beykozlu: Gs kocan geliyor ….. 11 34 Yanıtla
  • Beykozlu: Gs düşünsün kocası geliyor 8 29 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Yazıklar olsun size Nasıl kıydınız 22 5 Yanıtla
  • Emre Akcay: İlk devre sonu ismail gerı gelir)) 22 2 Yanıtla
    Mehmet Çalışkan: aynen yazık bu kafa yapısı değişecek 3 0
  • Mustafa Celiktepe: kocası yerinde bekliyor yeni gelin kim acaba 13 2 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Merhaba haha ha kim gelirse gelsin kapa yapısı degısmesı lazımdır 8 1 Yanıtla
  • Tarık Aktepe: İsmail hocanın yerine gelecek olan 99 puan toplarmı sizce 1 4 Yanıtla
  • veysel unlu: Kurtulduk 2 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Yapma yaa ;)))) 3 1 Yanıtla
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