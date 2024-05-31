Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon topladığı 99 puanla ligi 2. sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollar ayrıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.
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