Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken geleceği belirsizliğini koruyan İsmail Yüksek'te de mutlu sona geldi. Sarı-lacivertliler, iç transferde milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme uzattı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertliler ayrıca milli yıldızın ücretinde de iyileştirmeye gitti.
Bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)