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Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. - Son Dakika
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Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

11.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:26
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Süper Lig devi Fenerbahçe dün İstanbul'a getirdiği, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Bonucci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

SEZON SONUNA KADAR FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı. Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak. Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci\'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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