Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

Ender Kervancıoğlu:

Bunlar temmuzda ağustosta köy takımlarını yenerler. "o sene bu sene" deyip havaya girerler. Gidin premier lig takımlarıyla La liga takımlarıyla turnuva ayarlayın hazırlık maçı oynayın. Potansiyelinizi görelim. Geçen yıl avrupa maçları dahili karşılaştıkları en büyük takım galatasaraydı. Madem 15 yıldır şampiyonlar ligine gidemiyorsunuz bari rica edin yalvarın real madridle bir özel maç yapın görelim yani.

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MUHAMMED EBZAL: Gs ye 10 kisi ile sahasinda koydular ama :)))) 21 9

Ender Kervancıoğlu: Muhooo beşiktaş da 10 kişiyle kadıköyde size 4-2 koydu. Beşiktaşı şampiyon mu ilan etmek lazım? Kalıbınız yetiyosa kupaya uzanın. Sonuç dediğin budur. 11 2

Ali Arat: muhammet bjk de sizi 10 kidi 4-2 yendi 7 1

Ali Arslan: gs nin bir özelliği var, FB kimle oynarsa onu tutar , yok suda sizi yenmişti yok buda diye cümle kurarlar bu bir nevi ezikligin cumleleridir,yiğit teke tek ne yaptı onunla anılır, 149 a 127 galibiyetlerde üstünlük,kimin daha iyi olduğunu belli eder ,bu tablo değişmedikce FB herzaman üstündür,tarihin hiçbir döneminde değişmeyeceği içinde lafa gerek yoktur:) 1 4