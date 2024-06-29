Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertlilere galibiyeti Dzeko ve Zajc getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Mourinho yönetimindeki ilk maçını kazanmış oldu.

29.06.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.

KANARYA GERİDEN GELİP KAZANDI

Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

MOURINHO İLE İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

  • 6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe-Admira Wacker
  • 10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe-Hajduk Split
  • 13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe-Strasbourg
Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Mehmet Topal, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yunuss Bayern: Fenerin alabilceği max galibiyet 29 39 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bunlar temmuzda ağustosta köy takımlarını yenerler. "o sene bu sene" deyip havaya girerler. Gidin premier lig takımlarıyla La liga takımlarıyla turnuva ayarlayın hazırlık maçı oynayın. Potansiyelinizi görelim. Geçen yıl avrupa maçları dahili karşılaştıkları en büyük takım galatasaraydı. Madem 15 yıldır şampiyonlar ligine gidemiyorsunuz bari rica edin yalvarın real madridle bir özel maç yapın görelim yani. 24 19 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Gs ye 10 kisi ile sahasinda koydular ama :)))) 21 9 Ender Kervancıoğlu: Muhooo beşiktaş da 10 kişiyle kadıköyde size 4-2 koydu. Beşiktaşı şampiyon mu ilan etmek lazım? Kalıbınız yetiyosa kupaya uzanın. Sonuç dediğin budur. 11 2 Ali Arat: muhammet bjk de sizi 10 kidi 4-2 yendi 7 1 Ali Arslan: gs nin bir özelliği var, FB kimle oynarsa onu tutar , yok suda sizi yenmişti yok buda diye cümle kurarlar bu bir nevi ezikligin cumleleridir,yiğit teke tek ne yaptı onunla anılır, 149 a 127 galibiyetlerde üstünlük,kimin daha iyi olduğunu belli eder ,bu tablo değişmedikce FB herzaman üstündür,tarihin hiçbir döneminde değişmeyeceği içinde lafa gerek yoktur:) 1 4 Sinan Meydan: En büyük dediğin takıma da evinde 10 kişi ile koyduk bu arada 0 1
  • Murat Mertkol: Basit bir takimi yendik bu kadar da abartmayalim her yerde manset tövbe tovbe 20 9 Yanıtla
  • Alpi: Helal olsun işte bu . O sene bu sene … 9 7 Yanıtla
  • Ilyas Altunbas: Fenerbahçe ye gelen en karizmatik teknik direktörler bile İsmail kartala dönüşüyor. 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement