Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.
Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:
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