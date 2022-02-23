Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu

23.02.2022 16:41
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının forma göğüs sponsorluğu için Alagöz Holding ile anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının forma göğüs sponsorluğu için Alagöz Holding ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadın futbol takımımıza forma sırt sponsoru olan, kulübümüzün önemli iş ortaklarından Alagöz Holding, 27 Şubat Pazar günü Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile oynayacağımız lig maçından başlayarak, forma göğüs sponsoru olarak takımımıza desteğine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takımına da sponsor olduğu hatırlatılan Alagöz Holding'e desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu - Son Dakika


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