Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.
Akdeniz ekibini zorlu geçen müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, mücadele sonrasında İstanbul'daki hava şartları nedeniyle geri dönemedi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle hareket edemedi.
Haberde, sarı-lacivertli takımın geceyi Alanya'da geçireceği, pazartesi günü erken saatlerde İstanbul'a geri döneceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı - Son Dakika
