Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

24.02.2024 17:46  Güncelleme: 18:13
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Mert Hakan, Tadic, Cengiz, Dzeko.

Kasımpaşa; Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa.

CANLI ANLATIM

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı bozulmadı.

45' Fenerbahçe golü buldu. Ön alan baskısıyla topu kazanan Tadic'in şutunda Dzeko topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45' Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.

45' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

44' Porozo sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

43' Hajradinovic'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

37' Da Costa sol kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

36' Kasımpaşa kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

35' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Tadic ceza sahasına hareketlenen Mert Hakan'a pasını verdi. Mert Hakan'ın uzak direğe etkili şutu direğin yanından auta çıktı.

33' Haris Hajradinovic'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

32' Sağ kanattan çalımlarla gelen Fall ceza sahasına girdi fakat ortasını açamadan Djiku topu kornere gönderdi.

31' Fall sağ kanattan topla birlikte çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

30' Kasımpaşa kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

28' İsmail sol kanattan savunma arkasına sarkan Mert Hakan'a pasını yolladı ancak top doğrudan auta çıktı.

27' Orta alandan topla birlikte çıkmak isteyen Dzeko, Porozo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

22' Mert Hakan sol kanattan topla çıkarken Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

21' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

20' Jackson Porozo sol kanattan hareketlenen Da Costa'yı bulmak istedi ama top doğrudan auta çıktı.

15' Mortadha Ben Ouannes, Mert Hakan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Fall ceza sahasına gelen Aytaç'a pasını verdi. Aytaç'ın gelişine sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

12' Ferdi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

11' Mert Hakan, Jackson Porozo ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Djiku sağ kanatta kendisini boşa atan Ferdi'ye pasını gönderdi ancak Ben Ouannes topu taca yolladı.

7' Kasımpaşa etkili geldi. Ön alanda topu kazanan Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nuno Da Costa'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6' Haris Hajradinovic'in ortasında savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1' Maç başladı...

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya: Fenerlilerin kadikoy çarşısındaki meyhanelerde o ahlaksız rezil kepaze tavrindan dolayi diyorumki Allah size galibiyet yüzü göstermesin. Rezilliğinizde boğulun. 1 2 Yanıtla
  • Alperen Umut: İnşallah kasimpasa yenerek 0 0 Yanıtla

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