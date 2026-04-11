Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu

11.04.2026 22:00
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

İLK TEHLİKELER FENERBAHÇE'DEN

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.

SKRINIAR'IN KAFASI DİREKTEN DÖNDÜ

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.

KANTE'DEN NEFİS BİR GOL

45+1. dakikada Fenerbahçe nefis bir golle öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE FARKI ARTIRDI

Fenerbahçe, 60. dakikada yıldız futbolcusu Anderson Talisca ile farkı ikiye çıkardı. Archie Brown sol taraftan ceza sahası ön çizgisine paralel yerden servisi yaptı, Brezilyalı oyuncu Talisca, sol ayağının içiyle gelişine vurdu ve çok şık bir gol attı.

BİR GOL DE MALİLİ OYUNCU NENE'DEN

Fenerbahçe, ikinci golün hemen ardından 62. dakikada üçüncü golü buldu. Ceza sahasında Brenet'e yaptığı presle rakibini hataya zorlayan Malili futbolcu Nene, araya girip kaptığı topta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golünü attı.

SKORU BELİRLEYEN GOL TALISCA'DAN

Fenerbahçe, 87. dakikada skoru 4-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan ortasında bomboş durumdaki Anderson Talisca, şık bir kafa vuruşuyla Bilal'i avladı. 

FENERBAHÇE'DEN KAYSERİSPOR'A FARK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 63'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi. Kayserispor ise 23 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat Behzat:
    yaşa Fenerbahçe. 2 2 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kuşlar kalan tüm maçları 100-0 alsa yetmiyor löp bekleyecek maalesef. 1 1 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    sana gömdü golleri 1 0
