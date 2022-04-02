Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11! - Son Dakika

Ligin en formda iki takımından biri olan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına moralli çıkıyor. Mesut ve Ozan'ın yokluğunda İsmail Kartal için bu sınav hayli kritik olacak. Kayseri peş peşe 4 yenilgi sonrası bu maça çıkış olarak bakıyor.
Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 53 puanla 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Kayserispor, Fenerbahçe'yi kupadan da elemişti.
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic
Fenerbahçe: Altay, Novak, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Dakika 16 GOL: Ceza sahası çaprazındaki serbest vuruşu Rossi içeriye havalandırdı. Karambol sonrası top ön direkteki Zajc'ın önünde kaldı. Zajc şık dokunuşla golü yaptı.
Dakika 13 Yine net kaçtı: Kayserispor yine çıkarken kaptırdı. Crespo topu ceza sahasına taşıdı Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar Dursun da İrfan Can gibi topu rakip futbolcuya nişanladı.
Dakika 11: NET fırsat kaçtı! Rossi rakipten topu kaptı, ceza sahasında pasını İrfan Can'a verdi. İrfan Can kaleciyi karşısına aldığı müsait pozisyonda şutu rakip futbolcuya nişanladı.
Dakika 6: Crespo topu kaptı, Fenerbahçeh Mert Hakan'la yarı sahayı hızlı geçerken faul yapıldı.
Dakika 5: Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Emrah, yay üzerindeki Gustavo Campanharo'ya bıraktı. Onun kaleye gönderdiği sert şut savunmaya çarpıp kornere gitti.
Dakika 3: Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun iyi yükseldi kafayı vurdu ama dışarı gitti.
Dakika 2: Fenerbahçe peş peşe toplarla ceza sahasına sızmaya çalışıyor. Kanarya golü erken bulmaya çalışıyor.
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