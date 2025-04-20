Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında çok büyük bir darbe aldı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ligin bitimine 6 hafta kala 5 oldu.

20.04.2025 20:59  Güncelleme: 21:33
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışından ağır bir yara aldı.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAREKETLER

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle müsabaka öncesinde anlamlı hareketlere imza attı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ilk 11 anonsunu 4 yaşındaki Mert Efe isimli minik taraftara yaptırdı. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede viral oldu ve çokça beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin 23 Nisan etkinlikleri bununla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp; asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı. Karşılaşma öncesinde futbolcular sahaya, şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı. Fenerbahçe'nin bu hareketi hem tribünlerden hem de izleyenlerden alkış aldı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

KAYSERİSPOR GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Kayserispor'dan geldi. Skriniar'ın savunmadan çıkarken orta alana doğru gönderdiği topu Szymanski'den önce araya giren Gökhan Sazdağı kazandı ve savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'e derin bir top gönderdi. Ramazan, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI

Yediği golden sonra beraberlik golünü arayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada direğe takıldı. Allan Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Devamında Nurettin Korkmaz topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

TALISCA HATAYI AFFETMEDİ, SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, aradığı golü 36. dakikada buldu. Saint-Maximin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Bilal topu kontrol etmekte zorlanınca araya giren Anderson Talisca, altıpas içinde yaptığı dokunuşla toğu filelere gönderdi ve skora den geldi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, 41. dakikada Milan Skriniar'ın eza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Sarı-lacivertli oyuncular, hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazında bulundu. Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.

KAYSERİSPOR İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

Kayserispor maça olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan taşıyıp ceza sahasına ortaladığı topa, kale sahasında Nazon kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, üst direkten sekip kaleci Livakovic'e çarptı ve ağlara gitti. Böylelikle skor 2-1'e geldi ve konuk takım 48. dakikada bir kez daha sarı-lacivertliler karşısında öne geçti.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

MOURINHO'DAN GOL SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi. Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

CARLOS'A TEPKİ YAPTI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

FENERBAHÇE'DEN BİR PENALTI İTİRAZI DAHA

Fenerbahçe, 59. dakikada bir daha penaltı itirazında bulundu. Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği söyledi. Fenerbahçeli oyuncuların da yoğun penaltı itirazı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.

SAINT MAXIMIN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Fenerbahçe 64. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bilal, kalesinden çıkarak topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Ceza yayına seken topa Saint-Maximin gelişine vurdu ve topu filelere yolladı. Bu golle birlikte skora yeniden denge geldi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

TALISCA BU SEFER PENALTIDAN ATTI

Galibiyet için yüklenen Fenerbahçe, Oğuz Aydın kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın kale sahasında içeriye çevirdiği top Gökhan Sazdağı'na çarptı. Fenerbahçeli futbolcular, maçta 3. kez hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu. Çakır, bu kez VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve elle müdahaleyi tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Talisca, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

KAYSERİSPOR 90+4'TE ATTI

Kayserispor, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüyle maçta 3-3'lük eşitliği buldu. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Talha, fileleri havalandırmayı başardı. Konuk takımda Gökhan, mücadeleyi 3 asistle tamamlayarak yıldızlaştı. Bu golün ardından karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

PUAN FARKI 5 OLDU

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ligin bitimine 6 hafta kala 5 oldu. Kayserispor, puanını 37'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

  • 1- Galatasaray: 77 puan
  • 2- Fenerbahçe: 72 puan
  • 13- Kayserispor: 37 puan
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
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    Yorumlar (30)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Mutluluk nedir bilmezler. Hep ağlarlar hiç gülmezler. Nedense hiç sevilmezler. Boynu bükükler. Garip yetimler. 102 7 Yanıtla
  • Elvan4493:
    Allahım sükürler olsun. şampiyon Galatasaray 91 6 Yanıtla
  • 78908900:
    Fenerbahçe. nin nedir sarı kırmızılı takımlardan çektiği :))) 82 4 Yanıtla
  • kemalhelvaci:
    şampiyon Fenerbahçe:)) 0 59 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sergen Yalçın yine tahminde bulunsun hadi baaam 55 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bir maceranında daha sonuna geldik, bize yine seneye kesin şampiyon oluruz senemiz hayırlı olsun inşallah. 51 3 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ruhsuzlar aldığınız paralar zehir zıkkım olsun defolup gidin. 5 eksikle gelmiş kayseriyi bile yenemedikten sonra sizden şampiyonluk beklemek hayal. 43 3 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    Gecmis olsun . 45 1 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Takımda ruh diye birşey yok hele morinho denen zümbük sen pttleye layıksın sana verilen parayla takım kurulur boş adam yazılar olsun ali koç istifa !!! 38 4 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Ruhsuzluğun bukadarına pess…yuhhhhhhh aldığınız para haram olsun yuhhhhhh 37 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hakemde yetmiyor :)) 24 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zayıf bir takım olan fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 17 yıldır şampiyonlar ligine gidemiyor. Yıllık 12 milyon euro alan mourinho şikabahçenin ikinciliğini pekiştiriyor. Kısa pantolonlu, terlikli acun utancından eve kapanıyor. 28 1 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Ali başkan bu morinyo hoca filan değil....Yardımcı antranör türklerden çalıştırsınlar tazmınatı verıpğ yarın ilk uçakla gönderin ....... 25 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Kayseri sahasında Gs nin mayıs ayını fenerin eline verdi 18 2 Yanıtla
  • krall 55:
    fener alama 17 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    acurrrr 3 kulvar ne oldu 15 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    hemen hemen he et kesin beklediği fenerrumun. 6-7 farklı gol atacağı ama. Papaz çayırına gömüldüler 15 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Dokunmayın kanarya'ma yaralı yaralı bahtı'da hep karalı karalı kısa sürede bu kadar beste yapabildim.))))))))) 15 0 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt:
    işte böyle hergün böyle git aliye söyle uy amman amman 13 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ula Paşabahçe de olmasa bizler nasıl mutlu olacazki...böyle olupta pazartesi işe gitmek ayrı bir mutluluk 13 1 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Taraftar yönetim istifa ediyor geç kaldınız zaten yönetim başarısız bunu başta istifa çaresi yapacaktınız şampiyonluk gitti yeni istifa ediyor çağrısı yapıyorlar hey gidi hey şampiyon Galatasaray 13 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sayın ali koç szymanskiyi mourinhonun biyerine zok ve ziktir ol git….. 12 1 Yanıtla
  • cemal dalkıran:
    ilk 11 imiz felaket hoca yerle bir oyuncular çok net sıfır bahane yok gs şampiyon 11 1 Yanıtla
  • Sezer Varol:
    Bir kayseri atasözü derki " Kırk yıl tımar etsen beygir at olmaz 12 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Yazıklar olsun,Kayseri paf takımı ile geldi perişan etti gitti.Fenev gelmez senenin 32 inci ayında ancak şampuan olur. 10 0 Yanıtla
  • 01011978:
    morinyo değil onun adı youroyunyo aldığın yurolar burnundan gelsin orcğ 9 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Bir fenerbahçeli olarak artık gülüyorum takıma Morinyo daha niye duruyor bu takımda ben anlamıyorum Galatasaray’ın şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun bu takımdan bir şey olmaz Yazık oldu takıma ve taraftara 8 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Fenerin içindeki cimbomlu Şimanzki.Onun sayesinde fener maçı verdi. 6 1 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Güluyorum sadece... 6 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    mac sonu burun sıkma vamı burun sıkma 3 0 Yanıtla
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