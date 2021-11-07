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Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler - Son Dakika

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler

07.11.2021 18:15

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Bu karşılaşmada Vitor Pereira, Antwerp maçının etkili isimlerinden Jose Sosa'yı yedek kulübesine çekerken Zajc'a formayı verdi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak sarı-lacivertliler olası bir galibiyette 4. sıraya yükselecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Zajc, Meyer, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler - Son Dakika
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