Canlı anlatım! Kadıköy\'de gol yağmuru

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Hollandalı Jeroen Manschot oturuyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, haftaya 71 puanla 2. sırada girdi. Kayserispor ise aynı süreçte 9 mağlubiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek topladığı 36 puanla 14. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon.

CANLI ANLATIM

M.S Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

98' Kostic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Talisca'nın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

97' Kostic, rakip yarı alanın solunda Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

96' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Talisca'nın sol ayakla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

96' DİREKTEN DÖNDÜ! Çağlar'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun topta Talisca topu kale sahasına indirdi. Skriniar'ın yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Sonrasında Edin Dzeko, bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

94' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Talha Sarıarslan kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

94' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (Talha Sarıarslan)

93' Kayserispor'da Baran Ali Gezek'in yerine Mehmet Özbek oyuna dahil oldu.

92' TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan topu taşıyarak kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak savunmada Jeanvier'in müdahalesi sonrası En Nesyri'nin eline çarptı. Kayserispor, serbest vuruş kullanacak.

91' Carlos Mane, bir kez daha sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bir kez daha meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

89' Carlos Mane, sol kanattan ceza sahasına yüksek bir top gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in ellerinde kaldı.

88' Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak barajdan geri döndü.

87' Dzeko, rakip ceza yayının gerilerinde Carlos Mane'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

86' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %75-%25 Kayserispor topa hakim.

85' Karşılaşmada son 5 dakikalık böüme girdik.

81' Kayserispor'da Nazon'un yerine Talha Sarıarslan oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'de Saint Maximin ve Dusan Tadic'in yerlerine Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

79' Anderson Talisca, penaltı atışını sol ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Bilal'in soluna gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

79' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-2 Kayserispor (Anderson Talisca)

78' PENALTI! Hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesinin ardından pozisyonu monitörden izleyerek Gökhan Sazdağı'nın topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı kararı verdi.

77' Oğuzhan Çakır, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi.

76' Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda Skrinar'ın arka direkte kale sahasına çevirdiği top sonrası Gökhan'a çarpan top sonrası Fenerbahçeli oyuncular hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

76' Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın yerine Kayra Cihan oyuna dahil oldu.

75' Talisca'nın ceza yayı solundan sol ayak üstüyle yaptığı vuruş savunmada Jeanvier'den sekerek dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

74' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

73' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kayserispor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

72' Kayserispor'da Nurettin Korkmaz, kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır, ssağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

71' BİR ŞUT! Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

70' Karşılaşmada son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' Nazon, rakip yarı alanın solunda Osayi Samuel'e faul yaptı.

68' Baran Ali, rakip yarı alanın sağında Kostic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

67' Mücadelenin bu dakikalarında tempo bir hayli arttı.

66' Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Attamah'a faul yaptı.

64' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bilal, kalesinden çıkarak topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Ceza yayına seken topa Saint Maximin gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

64 GOOOLLLL! Fenerbahçe 2-2 Kayserispor

64' Dzeko, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına çevirdi. Savunmada Gökhan araya girerrek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

63' Bilal'in tedavisi tamamlandıktan sonra mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

62' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Szymanski'nin yerlerine Kostic ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

61' Sağlık ekipleri kaleci Bilal için oyun alanına davet edildi.

60' Saint Maximin, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Bilal, topa iki hamlede sahip oldu ancak pozisyonun ardından sakatlık yaşadı.

59' Oğuzhan Çakır, VAR ile diyaloğu sonrası mücadelenin köşe vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

59' Edin Dzeko, ceza sahası sol çarprazından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı gitti. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

58' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %75-%25 Kayserispor topa hakim.

56' Karimi, orta alanda Saint Maximin'e faul yaptı. Pozisyonun ardından gerginlilk yaşayan Fred ve Karimi sarı kart gördü.

55' Sebastian Szymanski, orta alanda Ramazan Civelek'e faul yaptı.

54' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Sazdağı, ceza sahasında topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

54' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Nazon, ön direkte topu karşıladı. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

54' Fenerbahçe'de Diego Carlos'un yerine Edin Dzeko oyuna dahil oldu.

53' TEHLİKELİ ATAK! Saint Maximin, ceza sahsaı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Bilal, soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Savunmada Karimi, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

50' Baran Gezek, orta alanda Fred'e faul yaptı.

48' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan taşıyıp ceza sahasına ortaladığı topa, kale sahasında Nazonkafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, üst direkten sekip kaleci Livakovic'e çarptı ve ağlara gitti.

49' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-2 Kayserispor (Dominik Livakovic kendi kalesine)

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-1 Kayserispor

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Anderson Talisca, rakip yarı alanın sağında Nurettin Korkmaz'a faul yaptı.

42' BİR KAFA! Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

41' Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

39' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

38' Anderson Talisca, rakip ceza yayının gerilerinde Julian Jeanvier'in müdahalesi soınrasında yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

37' Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ligde 7. golünü kaydetti.

36' 40'İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

39' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

38' Anderson Talisca, rakip ceza yayının gerilerinde Julian Jeanvier'in müdahalesi soınrasında yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

37' Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ligde 7. golünü kaydetti.

36' Saint-Maximin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Bilal topu kontrol etmekte zorlanınca araya giren Anderson Talisca, altıpas içinde yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

36' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-1 Kayserispor (Anderson Talisca)

35' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın kafa vuruşu savunmadan döndü ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Julian Jeanvier, topu uzaklaştırdı.

34' Tadic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

33' Kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32' Fenerbahçe, bu kez sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

31' Mert Müldür, sol kanatta 3 Kayserisporlu oyuncudan sıyrılıp çizgiye indi. Savunmada Attamah, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe , sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Karşılaşmanın üçte birlik kısmını geride bıraktık.

29' TEHLİKELİ ATAK! Dusan Tadic, ceza sahası solundan kale sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Bilal'in ellerinde kaldı.

27' Fenerbahçeli oyuncular bir kez daha tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

26' Attamah, orta alanda En Nesyri'ye faul yaptı.

24' Fred'in orta alandan Kayserispor savunmasının arkasına sarkan En Nesyri'ye gönderdiği derin pasta meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

23' Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanında kısa paslar yapıyor...

22' Saint Maximin, sol kanattan iki Kayserisporlu oyuncudan sıyrılıp ceza sahasının soluna girerek sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmada Attamah'tan dönerek taca çıktı.

20' Mert Müldür, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in ellerinde kaldı.

18' Kayserispor, Fenerbahçe savunmasına ön alan baskısı yapıyor...

16' DİREKTEN DÖNDÜ! Allan Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Sonrasında Nurettin Korkmaz topu uzaklaştırdı.

15' Kullanılan köşe vuruşunda Nazon ön direkte topu karşıladı.

15' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

13' Diego Carlos, rakip yarı alanda Nazon'a faul yaptı.

12' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %50-%50 Kayserispor topa hakim.

11' Kayserisporlu oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fenerbahçe savunmasında boşluk arıyor.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

9' Skriniar, orta alanda Ramazan Civelek'e faul yaptı.

8' Ramazan Civelek, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol attı.

7' Skriniar'ın savunmadan çıkarken orta alana doğru gönderdiği topu Szymanski'den önce araya giren Gökhan Sazdağıkazandı ve savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'e derin bir top gönderdi. Ramazan, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7' GOOOLLL! Fenerbahçe 0-1 Kayserispor (Ramazan Civelek)

5' Skriniar, orta alanın solunda Ramazan Civelek'e faul yaptı.

4' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması ceza sahası içinde topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

3' Allan Saint Maximin, rakip yarı alanın solunda Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.