Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

HAKAN SAFİ PORTEKİZ'E GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte İstanbul'a döneceği belirtildi.

YILLIK MAAŞI 5 MİLYON EURO

Haberde, Sarı-lacivertlilerin Kerem ile anlaştığı ve 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.