Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte İstanbul'a döneceği belirtildi.
Haberde, Sarı-lacivertlilerin Kerem ile anlaştığı ve 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş vereceği ifade edildi.
Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli - Son Dakika
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