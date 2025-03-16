Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart itirazında bulundu.

HAKEM FAULÜ SAMSUNSPOR LEHİNE ÇALDI

Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius'un yer aldığı ikili mücadele sonrası Samsunspor lehine faul çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını savundu. Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü. Fenerbahçe cephesi, bu nedenle ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

İşte o pozisyon;