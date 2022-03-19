Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.03.2022 20:06
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Karta yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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